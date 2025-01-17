Доменико Тедеско уволили с поста главного тренера сборной Бельгии

Сегодня, 15:31
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско уволен со своего поста, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА).
«После тщательной оценки спортивный комитет КБФА принял сегодня решение прекратить сотрудничество с тренером сборной Доменико Тедеско. Это решение было одобрено советом директоров. Поиски его преемника продолжаются», — говорится в заявлении.
Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).
Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».