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Сегодня, 15:31

Доменико Тедеско уволили с поста главного тренера сборной Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско уволен со своего поста, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА).

«После тщательной оценки спортивный комитет КБФА принял сегодня решение прекратить сотрудничество с тренером сборной Доменико Тедеско. Это решение было одобрено советом директоров. Поиски его преемника продолжаются», — говорится в заявлении.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

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Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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