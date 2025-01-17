Доменико Тедеско уволили с поста главного тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско уволен со своего поста, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА).

«После тщательной оценки спортивный комитет КБФА принял сегодня решение прекратить сотрудничество с тренером сборной Доменико Тедеско. Это решение было одобрено советом директоров. Поиски его преемника продолжаются», — говорится в заявлении.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».