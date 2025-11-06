Видео
6 ноября, 21:18

Доннарумма, Куртуа и Нойер номинированы на премию лучшему вратарю от ФИФА

Сергей Ярошенко

ФИФА объявила кандидатов на премию лучшему вратарю года The Best.

Голосование продлится до 28 ноября.

В список вошли Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Райя («Арсенал»), Янн Зоммер («Интер»), Войцех Щесный («Барселона»).

Действующим обладателем награды является Эмилиано Мартинес, второе место занял Эдерсон, выступавший тогда за «Манчестер Сити», третьим стал Унаи Симон из «Атлетика».

  • Кариока_двойка.

    А Латышонок где?

    07.11.2025

    Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
    Давид Райя
    Джанлуиджи Доннарумма
    Мануэль Нойер
    Тибо Куртуа
    Янн Зоммер
    Футбол
    Эмилиано Мартинес
    ФИФА
