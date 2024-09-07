Дркушич пострадал от петарды, брошенной фанатами во время матча чемпионата Сербии

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич, выступающий на правах аренды за «Црвену Звезду», пострадал от взрыва петарды в матче 7-го тура чемпионата Сербии с «Радничками» (1:0).

Встреча проходила 1 сентября на стадионе в Горни-Милановаце. Во время матча на поле была брошена петарда, которая взорвалась рядом с 24-летним футболистом.

Дркушич 13 августа перешел в «Зенит» из «Сочи», подписав контракт с петербургской командой на пять лет. 16 августа словенский защитник был арендован «Црвеной Звездой» до конца сезона-2024/25.

6 сентября Дркушич принял участие в матче Лиги наций между Словенией и Австрией (1:1). Он провел на поле все 90 минут.

После шести матчей «Црвена Звезда» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Сербии с 16 очками.