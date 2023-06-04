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Сегодня, 11:16

Два клуба РПЛ интересовались полузащитником «Атлетико Тальерес» Гарро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Два российских клуба контактировали с аргентинским «Атлетико Тальерес» на предмет возможного перехода полузащитника Родриго Гарро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство аргентинского клуба было готово продать футболиста в Россию за сумму около 15 миллионов евро плюс бонусы от последующей перепродажи. На данный момент 25-летний «Торино» предметно рассматривает Гарро, в качестве замены хорватского хавбека Николы Влашича, либо российского полузащитника Алексея Миранчука. В европейские клубы «Атлетико Тальерес» готов продать игрока за сумму менее 11 миллионов евро.

«По моей информации, в Италии есть большой интерес к Гарро от нескольких клубов серии А. Действительно, трансферная стоимость Гарро для Европы и России — это две большие разницы. Для России она будет изначально выше на 25-30%, потому что в Латинской Америке, нас до сих воспринимают, как денежный мешок, ориентируясь на трансферы российских клубов пару лет назад. Нужно время, чтобы этот стереотип сломать», — заявил футбольный посредник Сергей Галунов, специализирующийся на европейском и латиноамериканском рынке.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Атлетико Тальерес» 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/za-garro-kotorym-interesovalsya-spartak-trebovali-15-mln-evro-igrok-mozhet-zamenit-miranchuka-256229/
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