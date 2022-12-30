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Сегодня, 22:27

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Овермарс перенес легкий инсульт

Мария Гусева
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Спортивный директор «Антверпена» Марк Овермарс перенес легкий инсульт и был госпитализирован в ночь на 30 декабря.

«Марк Овермарс вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. У Марка все хорошо, но ему придется какое-то время отдохнуть. Марк и его семья сосредоточены на его выздоровлении и не желают давать дальнейших комментариев. Клуб желает ему здоровья», — цитирует ТАСС пресс-службу команды.

Овермарс стал техническим директором «Антверпена» в марте 2022 года. В феврале его уволили из «Аякса» за сообщения интимного характера, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам.

Овермарсу 49 лет. В составе сборной Нидерландов он дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004).

Источник: ТАСС
Марк Овермарс
Футбол
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