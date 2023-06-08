Дьяков отреагировал на переход Месси в «Интер Майами»

Бывший защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков отреагировал на переход Лионеля Месси в американский клуб «Интер Майами».

«Естественно, к нему будет пристальное внимание. Тем более, в Америке любят суперзвезд, пример тому НХЛ или НБА, поэтому, Месси исключением не будет. Плохо, что он так рано ушел, многие хотели видеть Месси в «Барселоне», чтобы он завершил карьеру именно там. Мы точно знать не будем, а окружение футболиста знают, почему не срослось. В любом случае, все понимают, что карьера Месси подходит к концу, но всем будет интересно наблюдать за ним. Почему он выбрал США, а не Саудовскую Аравию? Он и так не бедный человек. Естественно, саудиты предлагали миллиарды евро, а в Америке-миллионы. Я думаю, ни он, ни его дети и правнуки не успеют потратить эти деньги, а уровень жизни в США все же комфортнее», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.