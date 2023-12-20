Дьяков — о возможной работе Слуцкого в Китае: «Его тянет за границей тренировать»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Возможно, карьера блогера подошла к концу, либо берет творческий отпуск в своей новой стезе и возвращается к тренерской, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — Могу только пожелать удачи и побед для нашего футбола. Для ЦСКА он многое сделал, плюс открыл свою детскую школу в Волгограде. Викторович — красавец. То, что он поехал в Китай, сложно сказать, хорошо это или плохо. Конечно, в Китае несколько лет назад были сумасшедшие деньги. Не знаю, какие сейчас там возможности. Явно не такие, как раньше. Возможно, Слуцкого тянет за границей тренировать, в России не хочется работать. Возможно, его тут никто не хочет брать. Ему виднее, тут комментировать неправильно. Поехал работать — уже хорошо. Наверное, всегда тренер хочет находиться в пределе и работать, поэтому туда и поехал».

Также Дьяков высказался о блогерской карьере российского специалиста.

«Здесь у каждого свое видение. Возможно, устал от футбола и попробовал себя в чем-то другом, почему нет? Кому-то нравится, что он делает, а кому-то — нет. Это его мнение, выбор и его жизнь. Говорить, что это хорошо или плохо — субъективное мнение. Он в праве решать, как жить, тренировать, отдыхать, быть блогером», — отметил бывший футболист.

Ранее «СЭ» сообщил, что Слуцкий может возглавить один из китайских клубов. Вместе с ним к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в «Халл Сити» и «Витессе» Олег Яровинский. Последним местом работы обоих был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.