Дюбуа завершил карьеру в 31 год

Экс-защитник сборной Франции Лео Дюбуа объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Мне пора перевернуть страницу. После стольких лет профессионального футбола я завершаю эту главу своей жизни. Мама, папа, спасибо вам. Спасибо, что дали мне возможность следовать своей мечте в 13 лет. Мне посчастливилось воплотить в жизнь свою мечту, играть на самых красивых стадионах, представлять сильные команды и делить раздевалку с невероятными людьми и талантами.

Футбол дал мне все. Он научил меня дисциплине, упорству, стойкости и преодолению границ. Он также подарил мне невероятные эмоции, которые я никогда не забуду. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто был частью этого пути. Спасибо всем. Я вешаю бутсы на гвоздь. Спасибо, футбол», — написал 31-летний француз в соцсетях.

Последним его клубом был турецкий «Эюпспор», который он покинул летом на правах свободного агента. Ранее он выступал также за «Галатасарай», «Истанбул ББ», «Лион» и «Нант».

Дюбуа провел за сборную Франции 13 матчей и стал победителем Лиги наций в 2021 году.