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Сегодня, 14:11

Дюков заявил о падении интереса россиян к европейскому футболу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что среди российских болельщиков падает интерес к европейскому футболу.

«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами», — приводит слова Дюкова Sport24.

Также глава РФС отметил, что многие болельщики стали смотреть Лигу чемпионов только с четвертьфиналов. Дюков связывает падения интереса к европейскому футболу с отстранением российских клубов.

Команды из России и национальные сборные страны отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: Sport24
Футбол
Александр Дюков
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