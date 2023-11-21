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Сегодня, 15:00

Дзагоев объяснил, почему завершил карьеру: «Принял решение, что все, хватит»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил завершить карьеру.

«Я приехал в Грецию, сыграл два матча, потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически», — сказал Дзагоев «СЭ».

За «Ламию» 33-летний хавбек сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 11 туров «Ламия» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице греческой суперлиги.

Алан Дзагоев
Футбол
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