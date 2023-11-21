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Сегодня, 15:10

Дзагоев заявил, что в «Ламии» пытались отговорить его завершать карьеру

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, как в греческом клубе отреагировали на его решение завершить карьеру.

«Я сразу сказал главному тренеру об этом. И попросил агента, чтобы он поговорил с клубом, и мы по обоюдному согласию расстались. И тренер, и руководство пытались оставить меня, говорили: «Давай попробуй еще». На что я ответил: «Вы меня полтора месяца видите, а я с этим уже несколько лет живу. Ни сил, ни эмоций не осталось».

Тошич сразу сказал, что прекрасно меня понимает, у него тоже приличные проблемы с коленом. Это тяжело, ты морально истощаешься. Он сам недавно хотел завершить карьеру, но клуб его уговорил — сейчас, слава богу, у него все в порядке, играет.

Хочу сказать спасибо болельщикам «Ламии», которые так позитивно меня приняли. В Греции очень гостеприимные люди. Конечно, мне бы хотелось отплатить им по полной. От всего сердца желаю клубу находиться на самом верху и достигать положительных результатов», — сказал Дзагоев «СЭ».

За «Ламию» 33-летний хавбек сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 11 туров «Ламия» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице греческой суперлиги.

Алан Дзагоев
Футбол
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Дзагоев объяснил, почему завершил карьеру: «Принял решение, что все, хватит»