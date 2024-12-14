Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:44

Джанашия — об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Не смотрите, что он футболист, среди них тоже бывают умные!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание экс-нападающего «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

«Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно. Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» — сказал Джанашия «СЭ».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Валерия Газзаева. За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил 9 мячей.

Заза Джанашия
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
«Забери я €4 млн подъемными, сейчас бы не играл в футбол»
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Вяльбе: «Благодарна первому мужу за хорошие отношения, ведь из семьи уходила я»
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Сегодня
Вчера
Неделя