Джанашия — об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Не смотрите, что он футболист, среди них тоже бывают умные!»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание экс-нападающего «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

«Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно. Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» — сказал Джанашия «СЭ».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Валерия Газзаева. За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил 9 мячей.