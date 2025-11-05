«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Джохору» в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уступил «Джохору» в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 1:3. Игра проходила в Джохор-Бару.

У команды из Малайзии дубль оформил Джонатан Силва, еще один гол забил Оскар Аррибас. Автором единственного забитого мяча гостей стал Сауло Минейро, который реализовал пенальти.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел второе поражение на общем этапе азиатской Лиги чемпионов. Китайская команда с 4 очками располагается на 10-й позиции в турнирной таблице. «Джохор» с 7 баллами занимает второе место.