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Сегодня, 16:56

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно проиграл «Джохору» и прервал шестиматчевую победную серию

Алина Савинова
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Шанхай Шэньхуа» потерпел поражение от «Джохора» в матче 2-го тура Восточной конференции Лиги чемпионов АФК — 0:3. Встреча проходила в Джохор-Бару (Малайзия).

Голы в игре забили Ареф Ханапи, Хорхе Обрегон и Хуан Муньис.

Команда Леонида Слуцкого прервала шестиматчевую победную серию во всех турнирах. После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» с 3 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице «Востока» в Лиге чемпионов АФК. «Джохор» набрал 4 очка и занимает вторую строчку.

Следующий матч в турнире клуб из Шанхая проведет 23 октября против японского «Кавасаки Фронтале».

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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