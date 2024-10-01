«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно проиграл «Джохору» и прервал шестиматчевую победную серию

«Шанхай Шэньхуа» потерпел поражение от «Джохора» в матче 2-го тура Восточной конференции Лиги чемпионов АФК — 0:3. Встреча проходила в Джохор-Бару (Малайзия).

Голы в игре забили Ареф Ханапи, Хорхе Обрегон и Хуан Муньис.

Команда Леонида Слуцкого прервала шестиматчевую победную серию во всех турнирах. После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» с 3 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице «Востока» в Лиге чемпионов АФК. «Джохор» набрал 4 очка и занимает вторую строчку.

Следующий матч в турнире клуб из Шанхая проведет 23 октября против японского «Кавасаки Фронтале».