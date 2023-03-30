Джорджина рассказала, куда они переедут после завершения карьеры Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, куда их семья переедет после завершения карьеры португальца.

«Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьей. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный прием. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло», — цитирует Джорджину Sportskeeda.

38-летний Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.