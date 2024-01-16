Эдегор отдал Холанну первое место в голосовании за звание игрока года по версии ФИФА

Капитан сборной Норвегии, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор назвал своего соотечественника, форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим игроком 2023 года в опросе ФИФА для премии The Best.

Второе место Эдегор отдал нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, третье — Килиану Мбаппе из «ПСЖ».

Награду The Best в третий раз в карьере выиграл Месси. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.