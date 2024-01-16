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Сегодня, 08:54

Эдегор отдал Холанну первое место в голосовании за звание игрока года по версии ФИФА

Алина Савинова
Эрлин Холанн и Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press
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Капитан сборной Норвегии, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор назвал своего соотечественника, форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим игроком 2023 года в опросе ФИФА для премии The Best.

Второе место Эдегор отдал нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, третье — Килиану Мбаппе из «ПСЖ».

Награду The Best в третий раз в карьере выиграл Месси. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Футбол
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