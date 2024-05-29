Севикян: «Я бы сказал, что для меня лично этот сезон можно назвать успешным»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян подвел личные итоги сезона-2023/24.

«Я бы сказал, что для меня лично этот сезон можно назвать успешным. Все-таки произошло большое событие — переезд в Венгрию, а в конце года еще и удалось поднять кубок над головой вместе с «Ференцварошем». В целом у меня были хорошие отрезки, хорошие игры, был вызов в сборную Армении. Но сейчас все мысли о том, чтобы продолжать расти, прогрессировать. Всегда хочется лучшего и большего, поэтому будем к этому стремиться и развиваться», — приводит слова Севикяна Legalbet.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.