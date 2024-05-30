Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани принял решение завершить карьеру в национальной сборной Уругвая.

«Я больше не буду выступать за сборную. Сегодня у меня мало слов, но я испытываю глубокие чувства. Спасибо каждому человеку, который были частью этого пути в течение стольких лет. Мне повезло носить эту футболку и представлять то, что я люблю больше всего в мире, свою страну», — написал Кавани в своих социальных сетях.

Свой первый матч в футболке национальной команды Кавани провел в 2008 году. В общей сложности нападающий сыграл 136 матчей в сборной Уругвая, в которых забил 59 голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с небесно-голубыми Кавани завоевал Кубок Америки в 2011 году.

Контракт футболиста с «Бока Хуниорс» рассчитан до 31 декабря 2024 года.