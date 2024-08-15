Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:02

Египетский футболист сбил насмерть полицейского, находясь в наркотическом опьянении

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник сборной Египта и клуба «Замалек» Ахмед Фаттух совершил ДТП со смертельным исходом, сообщают египетские СМИ.

В конце прошлой недели автомобиль, которым управлял 26-летний Фаттух, совершил наезд на полицейского на трассе около города Эль-Аламейн. Сотрудник органов правопорядка умер от полученных травм. Игрок был задержан.

Генпрокуратура заявляет, что анализы показали, что спортсмен находился в наркотическом опьянении. Дело Фаттуха передано в уголовный суд по обвинению в употреблении наркотиков и непредумышленном убийстве.

Как сообщает телеканал Sada El Balad, Фаттух утверждает, что пытался избежать столкновения, и отрицает употребление запрещенных веществ.

Защитник в сезоне-2023/24 сыграл за «Замалек» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На счету Фаттуха 28 игр за сборную Египта, в которых он забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса.

2
0
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Рангник и Гисдоль поучаствовали в переходе Худякова в «Штурм»