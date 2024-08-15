Египетский футболист сбил насмерть полицейского, находясь в наркотическом опьянении

Защитник сборной Египта и клуба «Замалек» Ахмед Фаттух совершил ДТП со смертельным исходом, сообщают египетские СМИ.

В конце прошлой недели автомобиль, которым управлял 26-летний Фаттух, совершил наезд на полицейского на трассе около города Эль-Аламейн. Сотрудник органов правопорядка умер от полученных травм. Игрок был задержан.

Генпрокуратура заявляет, что анализы показали, что спортсмен находился в наркотическом опьянении. Дело Фаттуха передано в уголовный суд по обвинению в употреблении наркотиков и непредумышленном убийстве.

Как сообщает телеканал Sada El Balad, Фаттух утверждает, что пытался избежать столкновения, и отрицает употребление запрещенных веществ.

Защитник в сезоне-2023/24 сыграл за «Замалек» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На счету Фаттуха 28 игр за сборную Египта, в которых он забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса.