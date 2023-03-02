0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:37

Экс-девушка игрока «Локомотива» Педро Габриэла обвинила его в домашнем насилии

Виктория Кравченко
Педриньо.
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

Бывшая девушка игрока «Локомотива» Педро Габриэла Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии, сообщает ge.glоbо.соm.

По данным источника, девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения.

У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы, материалы приобщены к полицейскому расследованию.

На данный момент Габриэл играет в аренде за «Сан-Паулу». Клуб сообщил, что руководство будет внимательно следить за расследованием.

Арендное соглашение бразильца рассчитано до декабря 2023 года. В «Локомотив» футболист перешел в сентябре 2022 года.

ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
5
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Лавров прибыл на заседание глав МИД стран G20 в Дели
Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ к бдительности из-за оружия на АЭС
Полянский опроверг планы применения ядерного оружия на Украине
Госдеп США допустил продажу Тайваню боеприпасов для F-16
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба: «Я очень зол на общественность из-за Криштиану. Какое право вы имеете так относиться к нему?»