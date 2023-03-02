Экс-девушка игрока «Локомотива» Педро Габриэла обвинила его в домашнем насилии

Бывшая девушка игрока «Локомотива» Педро Габриэла Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии, сообщает ge.glоbо.соm.

По данным источника, девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения.

У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы, материалы приобщены к полицейскому расследованию.

На данный момент Габриэл играет в аренде за «Сан-Паулу». Клуб сообщил, что руководство будет внимательно следить за расследованием.

Арендное соглашение бразильца рассчитано до декабря 2023 года. В «Локомотив» футболист перешел в сентябре 2022 года.