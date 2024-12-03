Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

3 декабря, 23:59

Хесе — о «ПСЖ»: «Аль-Хелаифи — миллиардер, который не уважает игроков. Ему больше нравилась моя жена, чем я»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «ПСЖ» и мадридского «Реала» Хесе раскритиковал руководство французского клуба за отношение к игрокам.

Испанец выступал за «ПСЖ» с 2016 по 2020 год, четырежды уходив в аренду в другие клубы. Он провел за парижан 18 матчей и забил 2 гола.

«У меня было мало игрового времени [в «Реале], и я думал, что буду играть в Париже. Там тренером был Унаи Эмери, именно он меня позвал. В «ПСЖ» я в первой же игре отдал пас на решающий гол, но затем выбыл на два месяца из-за аппендицита. В январе мне сказали, что я должен уйти.

Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент (Нассер Аль-Хелаифи — Прим. «СЭ») даже не захотел встретиться со мной лично. Может быть, ему больше нравилась моя жена, чем я сам. Они не дали мне никаких объяснений. Да я заработал там много-много денег, но они обращались со мной очень плохо. Я понял, что «Реал Мадрид» — лучший клуб в мире во всех отношениях. В «ПСЖ» есть парень, который является миллиардером и использует игроков», — цитирует Хесе Daily Mail.

Форвард с октября 2024 года выступает за клуб «Джохор» из Малайзии.

Источник: Daily Mail
Хесе Родригес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя