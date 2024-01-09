Экс-форвард сборной Аргентины Лавесси помещен в психиатрическую клинику: «Он начал слышать голоса в голове»

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Бывший нападающий сборной Аргентины Эсекьель Лавесси лег в психиатрическую больницу, сообщает Marca.
20 декабря стало известно, что 38-летний аргентинец получил ножевое ранение во время семейной вечеринки.
По информации источника, проблемы Лавесси связаны с употреблением наркотиков. Во время вечеринки он начал слышать голоса в голове.
«Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его ищут или преследуют, он очень испугался. Ему стало так плохо, что он схватил ножницы и попытался ими причинить себе вред», — приводит Marca слова одного из источников.
Лавесси завершил карьеру в 2020 году. Он выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан Лоренсо», «Наполи» и «ПСЖ». Его последним клубом стал китайский «Хэбэй». Также на счету Лавесси 9 голов в 51 матче за сборную Аргентины.
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