Экс-форвард «Спартака» Промес встретился с Хасбиком в ОАЭ

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с дагестанским видеоблогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком).

Футболист и блогер пересеклись в ОАЭ, где продолжает пребывать 32-летний Промес, ожидая решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды.

Квинси Промес и Хасбик. Фото соцсети

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В сентябре нидерландец заключил однолетний контракт с «Юнайтед». 26 октября он дебютировал за клуб из Дубая во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и отметился голом в этой встрече.