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8 декабря, 22:47

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани завершил карьеру

Алина Савинова
Нани объявил о завершении карьеры.
Фото Global Look Press
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Португальский полузащитник Нани объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Его последней командой стала «Эштрела» из Амадора.

«Пришло время прощаться, я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это было потрясающее приключение, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений в течение карьеры, которая длилась более 20 лет. Время начать все с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. Скоро увидимся!» — написал футболист в своих соцсетях.

В разные годы своей карьеры Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Адану Демирспор» и другие команды. Вместе с «красными дьяволами» он по четыре раза становился чемпионом АПЛ и победителем Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Португалии полузащитник выступал с 2006 по 2017 год. Всего на его счету 112 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 23 голами. В 2016 году футболист стал чемпионом Европы.

Луиш Нани (Нани)
Футбол
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