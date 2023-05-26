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Зарубежные

Сегодня, 08:30

Русский футболист высказался о росте преступности в Швеции: «Стреляют прямо на улице, появились группировки»

Юрий Голышак
Обозреватель
Петр Седунов с женой Оксаной.
Фото из личного архива
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Экс-футболист олимпийской сборной России Петр Седунов, который сейчас живет в Швеции, в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с криминалом в этой стране.

— Беженцев в Стокгольме сейчас полно. Смотрел документальный фильм — каждый второй в толпе темнокожий.

— Да, да! Уже Швеция на Швецию не похожа — пятьдесят на пятьдесят соотношение белых и черных!

— Ого.

— Это еще неплохо, если так. А то заглянешь в какой-то район — а там только из Эритреи и Сомали. Еще курды и ассирийцы. Поэтому сейчас границы закрыли, принимают поменьше.

— В Стокгольме появились районы, куда ночью лучше не заглядывать?

— Да уж лет 20 как!

— Вы меня пугаете.

— Там никто не тронет. Но вокруг будут одни иностранцы. Ты там будто не в Швеции. Хотя и с криминалом сейчас у нас будь здоров. Убийств много. Стреляют прямо на улице.

Петр Седунов в&nbsp;игре за&nbsp;шведский &laquo;Буден&raquo;. Играл против Анри, мог попасть в «Боруссию», а осел в Швеции. Удивительная история русского футболиста Седунова

— В Стокгольме?!

— В Швеции последний год — самый криминальный! По стране застрелили 63 человека. Появились группировки. Не как в Питере 90-х, но направление то же. Уже задумываешься вечером: идти куда-то или нет?

— За последние пару лет научились запирать автомобиль?

— Да нет. Машины здесь не закрывают. Ничего не случается. Окна забываешь закрыть — и то ничего. Недавно возвращаемся, окна открыты. Никто ничего не взял. Но это в центре. А в том районе, про который я говорил, может, уже и автомобиля бы не было. Был случай — Вовка Бут ко мне приехал. Он у меня месяцами жил! Забыл дорогой телефон в такси. А таксисты все иностранцы. Домой приходим, Бут рядом стоит — и вдруг с его номера звонок!

— Честный таксист.

— Да. Говорю: «Сейчас приеду за ним. Вы где?» — «Не надо приезжать, сам привезу». Еще и деньги отказался брать. Отдал, развернулся и уехал.

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