Мостовой не верит в Тедеско на посту тренера Бельгии: «Как такие везде пролезают?»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

«С одной стороны, уже ничему не удивляюсь в футболе. А с другой, каждый раз кто-то чем-то поражает. Зачем Бельгии Тедеско?! Ему то ясно, зачем это. Бельгия провалилась на ЧМ, там грядут большие перемены. Хорошо сработали агенты, которые его продвигают. Хуже уже не будет. Любой итог будет лучше. Конечно, я не верю, что из этого что-то может получится. Задаюсь вопросом, как такие, как Тедеско, везде пролезают?» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее издание Het Laatste Nieuws сообщило, что с 37-летним специалистом будет подписан контракт до 2026 года.

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.