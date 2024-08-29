Экс-футболист «Спартака» Классен подписал контракт с датским клубом «Люнгбю»

Сегодня, 16:30
Бывший защитник «Спартака» Леон Классен стал игроком «Люнгбю», сообщается на официальном сайте датского клуба.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на два сезона.
«Я очень рад, что нам удалось завершить этот переход. У меня сложилось очень хорошее впечатление о клубе, и я также поговорил с бывшим игроком «Люнгбю» Брором Блуме, с которым я играл в Австрии. Он сказал много хорошего о клубе, и я получил только подтверждение его слов», — приводит пресс-служба клуба слова Классена.
В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.