Хомуха считает, что Кокорин не сможет показывать в европейском клубе такую же игру, как в «Арисе»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

— У Кокорина хороший индивидуальный уровень для кипрского чемпионата, — цитирует Хомуху «РБ Спорт». — Если Александра вновь будет играть в ведущих европейских чемпионатах, не факт, что Кокорин продолжит выступать так, как он сейчас это делает на Кипре.

— Пригодился бы Кокорин его нынешней форме клубу РПЛ?

— Конечно, но захочет ли сам Александр вернуться в российский чемпионат? Вряд ли Кокорин вернется в РПЛ.

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.