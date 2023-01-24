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Зарубежные

Сегодня, 16:13

Хомуха считает, что Кокорин не сможет показывать в европейском клубе такую же игру, как в «Арисе»

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

— У Кокорина хороший индивидуальный уровень для кипрского чемпионата, — цитирует Хомуху «РБ Спорт». — Если Александра вновь будет играть в ведущих европейских чемпионатах, не факт, что Кокорин продолжит выступать так, как он сейчас это делает на Кипре.

— Пригодился бы Кокорин его нынешней форме клубу РПЛ?

— Конечно, но захочет ли сам Александр вернуться в российский чемпионат? Вряд ли Кокорин вернется в РПЛ.

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-ne-fakt-chto-kokorin-budet-pokazy-vat-takuyu-igru-kak-na-kipre-v-vedushhih-evropejskih-chempionatah/
Александр Кокорин
Дмитрий Хомуха
ФК Арис (Лимасол)
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