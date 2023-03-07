Экс-футболистам и сотрудникам «Кайсара» не отдают зарплату за несколько месяцев

Кызылординский «Кайсар» задолжал зарплату за несколько месяцев бывшим игрокам команды, а также сотрудникам клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Клуб не закрыл футболистам две зарплаты, отпускные и премиальные за Первую лигу и Кубок Казахстана. Отмечается, что Среди тех, кому «Кайсар» не закрыл задолженность, есть казахстанцы — Демият Сламбеков, Амаль Сеитов, Никита Калмыков, белорусы — Сергей Бондаренко, Кирилл Сидоренко и Артем Дылевский, а также гвинеец Мамаду Диалло.

В клубе игрокам сообщали, что закроют долги до конца декабря, затем — в январе, а после — в февраль и марте.

На сборы в Турцию «Кайсар» отправился в долг. Также известно, что на ближайшие выездные матчи ряд тренеров и сотрудников не поедут в целях экономии бюджета.

В матче первого тура КПЛ «Кайсар» проиграл «Кызылжару» — 0:1. В первом тайме у некоторых игроков отклеилась надпись на формах, после чего на второй тайм команда вышла в других комплектах.