Экс-хавбек «Рубина» Паунович возглавил сборную Сербии

Футбольный союз Сербии объявил о назначении Велько Пауновича главным тренером национальной команды.

48-летний специалист сменил на этом посту Драгана Стойковича, который ушел в отставку 17 октября.

Последним местом работы Пауновича был «Реал Овьедо». Ранее серб тренировал мексиканские клуба «Гвадалахара» и «УАНЛ Тигрес». До этого работал в английском «Рединге» и американском «Чикаго Файр». У него также есть опыт работы в юниорской и молодежной сборных Сербии. Во время карьеры игрока Паунович выступал за «Рубин» в 2007 году.

Сборная Сербии в квалификации чемпионата мира сыграет с Англией (13 ноября) и Латвией (16 ноября). В группе K сербы с 10 очками занимают третье место в таблице.