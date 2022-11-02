Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «Не факт, что Кокорин вернется в серию А»

Бывший футболист «Анжи» Шариф Мухаммад поделился мнением о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

— Если Кокорин покажет хороший результат в кипрской лиге, будет ли это говорить о том, что он сможет успешно вернуться в Европу? Или чемпионат Кипра — это не показатель?

— Если футболист идет в списках лучших бомбардиров, то это показатель. Естественно, кипрская лига отстает от европейских чемпионатов, но все равно при хороших результатах можно будет выбить себе контракт в Европе. Но не факт, конечно, что Кокорин вернется в серию А — обычно лучшие игроки чемпионата Кипра после переходили, например, в Грецию. Однако все равно есть много сдерживающих факторов, в том числе возраст, — цитирует Metaratings Мухаммада.

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.