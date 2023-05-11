Экс-игрок ЦСКА Хонда завершил работу со сборной Камбоджи

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда объявил об уходе из сборной Камбоджи.

«Проект в Камбодже, начатый в 2018 году, завершился. Я не смог закончить последний турнир с удовлетворительным результатом, но хочу использовать опыт от этого разочарования. Камбоджийские игроки знают, что делать, поэтому я с нетерпением жду их будущего. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении пяти лет. Я иду дальше», — написал Хонда в своем Twitter-аккаунте.

Хонда с 2018 года работал со сборной Камбоджи. Он возглавлял основную и молодежную сборные страны, но продолжал карьеру игрока.