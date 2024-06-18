Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:26

Экс-игрок «Химок»: «В Бельгии удивлялись, как Промес продолжал играть у нас после приговора»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Химок» и «Уфы» Александр Филин, выступающий сейчас за «Эйпен» в Бельгии, рассказал о стереотипах насчет России в Европе.

«У европейцев есть стереотип, что все русские — богатые. Пацаны спрашивали: «А ты на фига сюда приехал? Вам же там такие бабки платят!» Еще они сильно удивлялись, как у нас Промес продолжал играть в футбол после вынесения приговора: «Это все ваша русская мафия!» — сказал Филин Sport24.

В феврале 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком». Нидерландца поместили под стражу за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Позднее Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, которого на родине приговорили суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам: за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.

Источник: Sport24
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
ФК Химки
4
Обсудить
Читайте также
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Порту» не будет продлевать контракт с Пепе