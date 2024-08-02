Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани перешел в португальскую «Эштрелу»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани стал игроком «Эштрелы», сообщается на официальном сайте португальского клуба.

37-летний футболист заключил контракт с клубом до июня 2025 года.

Последней командой в карьере Нани был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с июля 2023-го по май нынешнего года.

Также Нани известен по своей игре за такие клубы, как: «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсия», «Лацио», «Орландо», «Венеция» и «Мельбурн».

В составе сборной Португалии Нани провел 112 матчей и забил 23 гола.

Футбол
0
Читайте также
Биография Александра Соболева: форвард сборной России может перейти из «Спартака» в «Зенит»
Андреева и Шнайдер подвели итоги 1/4 финала парного турнира на Играх-2024
Наш на ваш: как прошел крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В минздраве сообщили о двух погибших детях при взрыве дома в Нижнем Тагиле
Семья осужденного в России американца Фогела обвинила США в двойных стандартах
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Евсиков — о переходе Чалова в ПАОК: «Федор хочет выйти на новый уровень. Я его понимаю»