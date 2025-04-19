Экс-игрок сборной Хорватии Покривич погиб в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Карловаца погибли два человека, среди которых бывший игрок сборной Хорватии Никола Покривач. Ему было 39 лет.

«В пятницу вечером трагически скончался Никола Покривач, футболист клуба четвертой лиги «Войнич 95» и бывший игрок сборной Хорватии. Всего за взрослую сборную Хорватии он провел 15 матчей, а его клубная карьера прошла загребском «Динамо», «Монако», «Зальцбурге», «Интере» из Запрешича, «Риеке», казахстанском «Шахтере», «Маккаби» и «Славен Белупо». С 2015 года Покривач боролся с тяжелой болезнью, из-за которой он ушел из профессионального футбола, но вскоре возобновил футбольную деятельность в клубах низших лиг, что только подтвердило его неиссякаемая любовь к игре в футбол», — говорится в пресс-релизе федерации футбола Хорватии.

Полиция подтвердила гибель двух человек, трое были доставлены в больницу на машине скорой помощи. В ДТП столкнулись четыре легковых автомобиля.

Вторым погибшим оказался мужчина, гражданин Боснии и Герцеговины, который управлял автомобилем Audi со словенскими номерами. Вместе с ним в машине находилась его несовершеннолетняя дочь, которая осталась в живых. В третьей машине, участвовавшей в аварии, находилась молодая пара с несовершеннолетним ребенком, а в четвертой машине — трое мужчин. Никто не пострадал.