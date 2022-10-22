Экс-игрок сборной Японии умер в 32 года после операции на мозге

Форвард «Тегевахаро Миядзаки» Масато Кудо скончался в больнице, сообщает пресс-служба клуба.

Бывший игрок сборной Японии умер в возрасте 32 лет. Кудо был госпитализирован с диагнозом гидроцефалия в начале октября. Японец находился в реанимации после операции на головном мозге.

Кудо с 2005 по 2015 год выступал за «Касиву Рейсол», после чего играл за канадский «Ванкувер» и австралийский «Брисбен Роар». Вместе со сборной Японии форвард стал победителем Кубка Восточной Азии и бронзовым призером Азиатских игр.