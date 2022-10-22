Экс-игрок сборной Японии умер в 32 года после операции на мозге

Сегодня, 10:35
Форвард «Тегевахаро Миядзаки» Масато Кудо скончался в больнице, сообщает пресс-служба клуба.
Бывший игрок сборной Японии умер в возрасте 32 лет. Кудо был госпитализирован с диагнозом гидроцефалия в начале октября. Японец находился в реанимации после операции на головном мозге.
Кудо с 2005 по 2015 год выступал за «Касиву Рейсол», после чего играл за канадский «Ванкувер» и австралийский «Брисбен Роар». Вместе со сборной Японии форвард стал победителем Кубка Восточной Азии и бронзовым призером Азиатских игр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования