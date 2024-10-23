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Сегодня, 12:23

Экс-игроку сборной Чили грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хорхе Вальдивия.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной Чили Хорхе Вальдивия взят под стражу по обвинению в изнасиловании, сообщает France Press.

По информации источника, 20 октября Вальдивия поужинал с женщиной, после чего они отправились к ней домой. На утро предполагаемая жертва проснулась дома, не помня, что произошло, со следами сексуального насилия на теле.

Футболист утверждает, что вступил с женщиной в связь по ее согласию. Если его вину докажут, 41-летнему чилийцу грозит 15 лет тюремного заключения.

Футболист завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Коло-Коло», «Райо Вальекано», «Серветт», «Палмейрас», «Аль-Айн», «Аль-Вахду», «Монаркас Морелию» и «Некаксу». На счету полузащитника 7 голов в 79 матчах за сборную Чили.

Футбол

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