Экс-нападающий ЦСКА Жо спустя 6 дней расторг контракт с саудовским «Аль-Джабалайном»

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Бразильский нападающий Жо был игроком «Аль-Джабалайна» всего пять дней.
Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании 35-летнего бразильца в прошлую среду, а во вторник, 31 января, стороны договорились о расторжении контракта. «Аль-Джабалайн» пошел на это из-за лимита на легионеров и покупке Андерсона Платы из «Аль-Адалы».
Ранее ради перехода в саудовский клуб Жо отказался от контракта с «Сеарой», который был рассчитан до 2023 года, и стал свободным агентом.
За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.
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