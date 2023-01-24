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Сегодня, 20:23

Кечинов о Кокорине: «Думаю он просто соскучился по большому футболу»

Кечинов поделился мнением об игре =Кокорина в «Арисе»
Руслан Минаев
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Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

«Думаю, Кокорин просто соскучился по большому футболу, а на Кипре все способствует тому, чтобы показывать яркую игру. Там не самый сильный уровень чемпионата, но то, что Саша умеет играть — это мы все прекрасно знаем, парень он талантливый. Просто в какие-то моменты ему не хватало мотивации, где-то что-то еще мешало», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Валерий Кечинов
ФК Арис (Лимасол)
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