Кечинов о Кокорине: «Думаю он просто соскучился по большому футболу»

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

«Думаю, Кокорин просто соскучился по большому футболу, а на Кипре все способствует тому, чтобы показывать яркую игру. Там не самый сильный уровень чемпионата, но то, что Саша умеет играть — это мы все прекрасно знаем, парень он талантливый. Просто в какие-то моменты ему не хватало мотивации, где-то что-то еще мешало», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.