Одил Ахмедов — о Кокорине: «Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина»

Экс-полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов поделился мнением о своем бывшем партнере по махачкалинскому клубу Александре Кокорине.

«Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провел хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».

Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина", — приводит Sport24 слова Ахмедова.

Кокорин перешел в клуб из Махачкалы в 2013 году, но так и не сыграл за команду ни одного матча.

На данный момент 31-летний нападающий выступает за «Арис». «Фиорентина» отдала его в аренду до конца сезона-2022/23.