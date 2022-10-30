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30 октября, 23:17

Одил Ахмедов — о Кокорине: «Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов поделился мнением о своем бывшем партнере по махачкалинскому клубу Александре Кокорине.

«Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провел хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».

Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина", — приводит Sport24 слова Ахмедова.

Кокорин перешел в клуб из Махачкалы в 2013 году, но так и не сыграл за команду ни одного матча.

На данный момент 31-летний нападающий выступает за «Арис». «Фиорентина» отдала его в аренду до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-30-komanda-razvalilas-cherez-nedelyu-posle-perekhoda-kokorina-akhmedov-o-transfere-aleksandra-v-anzhi
Александр Кокорин
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