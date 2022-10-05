Сабуа рассказал, почему ушел из «Краснодара»

Экс-полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа рассказал о причинах ухода из клуба.

— Можно сказать, что пришло мое время уходить. Я провел в системе «Краснодара» 10 лет, мне надо было дальше развиваться, — цитирует Сабуа Metaratings.ru.

— «Краснодар» не предлагал тебе новый контракт перед уходом?

— С «Краснодаром» у меня был контракт до 2024 года, но клуб пошел мне на уступки и сказал, что отпустит меня развиваться в другом клубе, если будет предложение. Без проблем: сказали друг другу спасибо, я благодарен «Краснодару», перед уходом у меня не возникло проблем.

Сабуа перешел в «Урарту» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За армянский клуб форвард провел 8 матчей, забив 2 гола.