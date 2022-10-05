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Сегодня, 18:02

Сабуа рассказал, почему ушел из «Краснодара»

Руслан Минаев

Экс-полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа рассказал о причинах ухода из клуба.

— Можно сказать, что пришло мое время уходить. Я провел в системе «Краснодара» 10 лет, мне надо было дальше развиваться, — цитирует Сабуа Metaratings.ru.

— «Краснодар» не предлагал тебе новый контракт перед уходом?

— С «Краснодаром» у меня был контракт до 2024 года, но клуб пошел мне на уступки и сказал, что отпустит меня развиваться в другом клубе, если будет предложение. Без проблем: сказали друг другу спасибо, я благодарен «Краснодару», перед уходом у меня не возникло проблем.

Сабуа перешел в «Урарту» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. За армянский клуб форвард провел 8 матчей, забив 2 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/sabua-krasnodar-poshyel-na-ustupki-i-otpustil-razvivatsya-v-urartu-1376494/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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