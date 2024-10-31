Экс-президент «Локомотива» Наумов поддержал решение Антона Миранчука перейти в «Сьон»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова Антона Миранчука, что тот отказался от зарплаты 1,6 миллиона евро в московском клубе ради шанса поиграть в Европе.

«Если речь только о деньгах, то правильно сделал, что ушел. Деньги, конечно, имеют большое значение, но не самое главное. Миранчук хотел поиграть в европейском чемпионате, пусть и не очень сильном. И свою мечту он воплотил, играет в «Сьоне». Да, он потерял в зарплате, и дело даже не в том, что в «Локомотиве» к нему плохо отнеслись. Он просто решил сменить обстановку — это бывает, и это нужно только приветствовать.

Что касается пяти матчей без результативных действий, у него подобное было и в «Локомотиве». Антон не всегда и в старт попадал, и были спады в игре. Акклиматизируется, и после зимы, может, мы увидим другого Миранчука. Такое, к сожалению, бывает, но не думаю, что для Антона это фатально. В «Сьоне» его ценят, он один из самых высокооплачиваемых игроков. А в игре, мне кажется, он прибавит, чувствуя эту ответственность. Потому что играть-то он умеет, он сильный, креативный футболист и по-футбольному умный.

Вернется ли он еще в РПЛ? Конечно, вернется — они все возвращаются. А куда они денутся? Павлюченко, Билялетдинов — все возвращались», — сказал Наумов Metaratings.ru.

Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года, подписав контракт до лета 2026-го. За швейцарскую команду полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, что отказался от перехода в «Зенит» и от зарплаты 1,6 миллиона евро, которую ему предлагал «Локомотив» при обсуждении переподписания контракта, ради того чтобы попробовать свои силы в Европе.