Камоцци считает, что Кокорин еще может возобновить карьеру на высоком уровне

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Думаю, только он знает, почему ему не удалось раскрыться и по-настоящему заиграть в Италии.

Есть ли вероятность, что Кокорин вернется в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Все зависит от него», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.