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Сегодня, 16:50

Экс-тренер ЦСКА Олич возглавил молодежную сборную Хорватии

Алина Савинова
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Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Срок контракта с 44-летним специалистом не называется. На посту главного тренера хорватской национальной команды до 21 года Олич сменил Драгана Скочича.

Олич также входит в тренерский штаб Златко Далича в основной сборной Хорватии. В 2021 году он тренировал ЦСКА. Под его руководством московская команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Будучи игроком, Олич выступал за ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Баварию», «Гамбург» и другие команды.

Ивица Олич
Футбол
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