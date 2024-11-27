Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:50

«Вернусь в Россию». Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен покинет пост спортдира сборной Бельгии в конце года

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен сообщил «СЭ» об уходе со своего поста в конце года.

«У меня контракт до конца декабря. Он не будет продлен, поэтому мы договорились, что я не буду вовлечен в текущие дела. Поэтому не знаю, что будет с [Доменико] Тедеско.

Я вернусь в Россию, чтобы побыть с семьей. Дальше — посмотрим. Я хочу работать», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Сборную Бельгии возглавляет бывший наставник «Спартака», немец Доменико Тедеско.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Франк Веркаутерен
Сборная Бельгии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Убитую под Красноярском в загоне для свиней девушку изнасиловали перед смертью
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием
Сегодня
Вчера
Неделя