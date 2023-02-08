Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен стал спортивным директором Футбольной ассоциации Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен стал спортивным директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

«Я очень рад сделать этот новый важный шаг в моей карьере. Я готовился к нему уже некоторое время. Я уже работал в KBVB с 2008-го по 2009-й и заметил, что за это время бельгийская футбольная ассоциация сильно изменилась в положительную сторону.

Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на многих талантливых игроков в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш обязанность — подготовить будущее. Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное — превратить наши качества в результаты на поле. Это касается всех наших национальных сборных. Это должно быть нашей целью», — приводит слова Веркаутерена сайт Федерации.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.