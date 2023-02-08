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Сегодня, 12:50

Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен стал спортивным директором Футбольной ассоциации Бельгии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен стал спортивным директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

«Я очень рад сделать этот новый важный шаг в моей карьере. Я готовился к нему уже некоторое время. Я уже работал в KBVB с 2008-го по 2009-й и заметил, что за это время бельгийская футбольная ассоциация сильно изменилась в положительную сторону.

Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на многих талантливых игроков в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш обязанность — подготовить будущее. Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное — превратить наши качества в результаты на поле. Это касается всех наших национальных сборных. Это должно быть нашей целью», — приводит слова Веркаутерена сайт Федерации.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Источник: Королевская бельгийская футбольная ассоциация
Франк Веркаутерен
Сборная Бельгии по футболу
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