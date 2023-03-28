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Сегодня, 10:15

Экс-тренер сборной Грузии назвал Кварацхелию лучшим игроком Италии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в комментарии для «СЭ» высказался о периоде игры нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в России.

— Долгое время Хвича был в «Локомотиве» и «Рубине», но потом ушел в «Батуми». Вы понимаете, как могли упустить такой талант?

— Не думаю, что его упустили. Просто лишь то, что в «Локомотиве» он был в аренде. Знаю Хвичу, его агента, но причины непонятны. Из России пошел в «Батуми», потом — в «Наполи». Это все, что знаю на данный момент. Но можно сказать, что теперь Хвича — лучший игрок в Италии! Играет на скорости, забивает, отдает голевые передачи.

— Поддерживаете ли связь с Хвичей?

— Сейчас нет, потому что я работаю в клубе. Всегда передаю ему и всей команде привет.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
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