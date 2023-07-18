Экс-тренер «Спартака» Пилипчук покинул словенский клуб «Целе»

Сегодня, 16:42
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук покинул пост главного тренера словенского «Целе».
На сайте клуба сообщается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон. Также команду покидают помощники 56-летнего специалиста Иван Пилипчук и Дариан Матич.
«Клуб благодарит Романа за его старания, волю и упорство и желает ему всего наилучшего в дальнейшей тренерской карьере», — написано на сайте «Целе».
Пилипчук возглавил «Целе» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 41 матч, одержала 23 победы при 10 ничьих и 8 поражениях. Он вывел команду в четвертьфинал Кубка Словении и занял второе место в чемпионате страны.
Ранее Пилипчук был главным тренером в клубах «Дачия» (Кишенев), «Олимпик», «Спартак» (Юрмала), «Динамо» (Минск), «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и возглавлял сборную Таджикистана (до 21 года).