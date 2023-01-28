Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии

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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.
По информации издания, решение о назначении итальянского специалиста должно быть принято уже на следующей неделе.
Последним местом работы 37-летнего тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии.
Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования