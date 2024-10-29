Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:30

Экс-тренер «Торпедо» Клотет заявил, что Родри заслуженно получил «Золотой мяч»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Торпедо» Пеп Клотет поделился с «СЭ» мнением о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

«Родри получил «Золотой мяч» абсолютно заслуженно. Он — игрок мирового класса, который блистает как на клубном уровне, так и на международном. Как полузащитник, он является ключевой, доминирующей силой на мировой арене. Он сочетает в своей игре элегантность, тактический блеск и физическое превосходство. Родри — пример трудолюбия и самоотверженности, он всегда двигает команду к первому месту. Его выступление на последнем Евро, где он был негласным лидером сборной Испании, по-настоящему продемонстрировало его влияние. Это во многом повлияло на решение вручить ему «Золотой мяч». У него впереди долгая карьера, и он готов к еще большему величию», — сказал Клотет «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
В США спрогнозировали победу РФ в случае отказа стран НАТО от помощи Киеву
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Сегодня
Вчера
Неделя